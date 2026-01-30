Dybala out, oggi gli esami: anche il Napoli su Sulemana

Paulo Dybala sente dolore al ginocchio sinistro. Un dolore che va e viene, ma che non lo fa stare tranquillo. Il timore è che sia un problema derivante dal menisco o dal legamento. Magari, il dolore è solo la conseguenza di una botta che ha rimediato nella partita con il Milan, quindi con conseguente trauma distorsivo. Paulo mercoledì allo stadio del Panathinaikos ha svolto regolare allenamento, ieri invece è tornato ad avvertire fastidio. Ma nonostante questo si è diretto con il resto della squadra per l'abituale rifinitura pre partita. Oggi la squadra è ripartita per Roma dove si sottoporrà ad esami strumentali che diranno la verità sull'entità del problema. Ad oggi è complicato che Gasp lo abbia a disposizione per la partita con l'Udinese, il risvolto positivo è che almeno torneranno a disposizione Malen e Vaz. Dagli esami della Joya, si capirà anche se la Roma ha urgenza o meno di regalare a Gasp un altro esterno che il tecnico chiede da questa estate. Massara ha due piste aperte: la prima porta a Carrasco, l'altra a Sulemana. Anzi a sentire il ds solo una perché il belga è tramontato. Dandogli credito, resta quindi Sulemana, ma anche in questo caso più che una trattativa sembra un intrigo. In primis bisogna capire infatti se l'Atalanta si priverà del ghanese o di Lookman, per il quale nelle ultime ore è tornato il Fenerbahce. Se il nigeriano parte, Sulemana resta. Altrimenti è lotta a due per l'ex Southampton con il Napoli che ad oggi però ha offerto di più rispetto ai giallorossi ma con una formula che non piace a Zingonia.

(Il Messaggero)