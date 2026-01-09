Dubbio Wesley, in attacco Ferguson

Wesley in dubbio: l'influenza intestinale lo ha costretto al riposo. Gasperini, però, conta di rivederlo oggi in campo a Trigoria per schierarlo titolare contro il Sassuolo. Tornano, dopo aver scontato il turno di squalifica, Hermoso e Mancini. Anche Rensch sta meglio: ha smaltito l'influenza e oggi dovrebbe rientrare. Mancherà lo squalificato Cristante, out anche Pellegrini, Dovbyk e Bailey. (...) La formazione per la prima di ritorno è legata a Wesley (in caso di forfait, dentro Rensch o Tsmimikas). (...) In attacco il tridente Soulé, Ferguson e Dybala che all'andata, a Reggio Emilia, segnò proprio contro il Sassuolo l'unica sua rete in campionato.

(corsera)