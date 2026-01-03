Dubbio Wesley. C'è Ziolkowski, stop Baldanzi

IL TEMPO (G. TURCHETTI) L'emergenza a Trigoria prosegue. Durante la rifinitura di ieri, Baldanzi ha accusato un problema al retto femorale destro che lo terrà fuori circa dieci giorni. Il numero trentacinque giallorosso aveva già saltato l'impegno con il Genoa per febbre. Influenza che nella Roma ha colpito anche Bailey e Pisilli. L'attaccante giamaicano non è stato convocato, mentre il centrocampista azzurro sarà a disposizione contro l'Atalanta. Una sfida particolare per Gasperini, che sembra intenzionato a confermare l'undici proposto nell'ultima gara del 2025. La pubalgia non ha frenato Hermoso, pronto a completare il terzetto difensivo con Mancini e Ziolkowski. Wesley non è al massimo della condizione, ma dovrebbe comunque occupare la fascia sinistra dall'inizio, con Celik sul lato opposto, mentre Koné e Cristante formeranno la coppia in mezzo al campo. Verso la conferma sulla trequarti Dybala e Soulé, che ha recuperato dalla contusione al ginocchio, a meno che Gasp non voglia dare una chance ad El Shaarawy. Ferguson, invece, è avanti nel ballottaggio con Dovbyk. Prima convocazione tra i «grandi» per Lulli.