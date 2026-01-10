Dragusin si avvicina. C'è l'accordo

Il mercato non dorme mai, ma a volte ruggisce. E il ruggito che arriva da Londra ha

un'eco fortissima nella Capitale: la Roma fa sul serio per Radu Dragusin. Non è solo un'idea, è un vero affondo. Il difensore romeno, vecchia conoscenza del calcio italiano con le maglie di Juventus e Genoa, è il prescelto per alzare Il muro giallorosso. E la notizia che fa sorridere i tifosi è una sola: il giocatore ha

già dato il suo gradimento. Dragusin vuole la Roma, vuole tornare protagonista in

Serie A e lasciarsi alle spalle le nebbie inglesi e un lungo infortunio. [...] La Roma ha fretta e vuole chiudere, ma serve la formula giusta per convincere gli inglesi. II plano? Un prestito con obbligo di riscatto, ma con una clausola che sa di sfida: l'acquisto definitivo scatterà solo in caso di qualificazione alla prossima Champions. [...] A gettare benzina sul fuoco dell'entusiasmo ci ha pensato Florin Manea, l'agente del difensore, che ha rotto gli indugi parlando al portale rumeno Digisport. [...] «Siamo in trattativa. C'è un club estero ma c'è anche la Roma. Ho sentito che ha inviato qualcosa al club. Deve prima raggiungere un accordo con il Tottenham, poi parlerò con la società giallorossa. Stiamo aspettando, siamo qui e vedremo nei prossimi giorni». [...]

