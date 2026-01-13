Dragusin, il nodo è la formula: a Massara piace anche Fortini

Dragusin vuole la Roma. E ora anche Fortini si avvicina. Non ci sono solo i rinforzi per l'attacco nei pensieri di Massara che nella seconda fase si concentrerà sugli altri reparti. Perché è vero che Ndicka è tornato dalla Coppa d'Africa, ma, l'ivoriano potrebbe diventare il prezzo pregiato da sacrificare per il fair play finanziario. Dragusin potrebbe essere un valido sostituto e Gasperini lo vorrebbe subito per valutarlo dopo il lungo stop per poi promuoverlo o bocciarlo in vista della prossima stagione. Il Tottenham, però, vorrebbe trasformare il diritto di riscatto in un obbligo. Se ne parlerà nei prossimi giorni. Intanto per la fascia sale anche la candidatura di Fortini per la fascia sinistra. L'esterno è in scadenza nel 2027 con la Fiorentina e sembra destinato a rientrare nella trattativa per portare Baldanzi a Firenze.

(gasport)