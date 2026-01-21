Dragusin ha detto sì pure a Gasp

Un matrimonio da favola, sì. Ma anche un perfetto spartiacque tra ciò che è stato e ciò che verrà. Dopo sei anni di fidanzamento, Radu Dragusin ha detto sì a Ioana Stan, studentessa di architettura, chiudendo idealmente un anno durissimo. Quello dell’infortunio al crociato, della lunga attesa, del campo visto da lontano. Un anno di silenzi, sacrifici e riabilitazione. Ora il matrimonio, ora la rinascita. E non solo sentimentale. (...) Per il difensore romeno si apre un nuovo capitolo anche sul fronte calcistico. Dove giocherà? È il grande punto interrogativo. Il Lipsia spinge forte, la Roma non molla e rilancia. Ricky Massara lavora senza sosta, forte del via libera di Ryan Friedkin. I contatti con Manea, agente del centrale, sono continui. Il Tottenham vuole certezze: 20 milioni subito oppure un obbligo di riscatto a condizioni ultra agevoli. (...) La trattativa è viva, come quella per Fortini, visto che Tsimikas è richiesto dal Nottingham Forest. E Massara resta ottimista, forte soprattutto di un sì fondamentale: quello del giocatore. Anche se i londinesi hanno già trovato un’intesa con il club tedesco. Dragusin guarda all’Italia, al luogo dove è cresciuto calcisticamente e dove ha mostrato tutto il suo potenziale. Roma lo affascina, lo chiama, lo seduce. Oggi sarà già a Londra con il suo agente per discutere il futuro con gli Spurs. (...)

(corsport)