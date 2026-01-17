Dovbyk sotto i ferri. È caccia agli esterni

[...] La stagione di Dovbyk - già ricca di pochissime note positive - si complica ancora di più. L'infortunio rimediato il 6 gennaio a Lecce è più grave del previsto e dopo altri controlli è arrivata la decisione di operarsi a causa della lesione miotendinea alla coscia sinistra. Intervento fissato lunedì in Finlandia (come Pellegrini ad aprile) ed è atteso in campo tra 2/3 mesi, ma solamente dopo l'operazione i tempi di recupero saranno più precisi. [...] Una tegola, anche dal punto di vista del mercato. Massara sperava di poterlo cedere al Fenerbahce che era la squadra più interessata mentre ora tutto verrà rimandato alla prossima estate. Si complica e non poco l'arrivo di Zirkzee che nel frattempo continua a lanciare segnali ai giallorossi. [...] Una situazione ingarbugliata, Massara rimane alla finestra ma una riapertura da parte dei Red Devils ancora non c'è stata. Tolto Dovbyk dalla lista dei partenti, rimane Ferguson che piace al Napoli e dall'Irlanda rimbalzano voci su un possibile interessamento del Celtic. [...] Gli obiettivi di mercato, quindi, si spostano sugli esterni. Ritorno di fiamma per Dominguez che sta trovando poco spazio al Bologna, ma non convince granché Gasperini. In lista rimangono Godts e Schjelderup. [...] Anche Baldanzi farà spazio in avanti, la prossima settimana è attesa la fumata bianca per il trasferimento al Genoa in prestito con diritto di riscatto. [...] Wesley a sinistra sta dando risposte più che positive ma l'idea di Gasp è quella di riportarlo dall'altra parte. Angelino non e ancora al 100% e Tsimikas ha deluso, per questo i giallorossi stanno cercando di interrompere il prestito con il Liverpool. L'obiettivo numero uno è Fortini, nei prossimi giorni sono in programma nuovi contatti con gli agenti per cercare di superare la concorrenza della Juventus. [...] Nessun passo in avanti per il prolungamento di Celik (scadenza 2026) che ha rifiutato la prima offerta e potrebbe lasciare a zero, su di lui la Juve e qualche club di Premier. A un passo quelli di Cristante e Mancini, mentre ancora non ci sono stati contatti ufficiali per i rinnovi di Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy. L'ultimo la Roma lo vorrebbe cedere già in questa finestra di gennaio per risparmiare sull'ingaggio. Occhio al futuro di Hermoso: il club giallorosso ha proposto di allungare di un anno la scadenza (ora al 2027) per spalmare lo stipendio.

(Il Messaggero)