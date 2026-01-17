Dovbyk si opera in Finlandia: out almeno due mesi e mezzo

Ci sono stagioni che nascono storte e finiscono ancora peggio. Quella di Artem Dovbyk ha vissuto di singhiozzi, voci di mercato e tanti, troppi infortuni. L'ultimo ha portato l'ucraino a una decisione drastica: intervento chirurgico in Finlandia per risolvere il problema miotendineo alla coscia sinistra. Come avevano fatto la scorsa stagione sia Dybala che Pellegrini. Questo vuol dire lungo stop e addio definitivo a ogni possibilità di cessione in questa finestra di mercato. Dovbyk, infatti, sarà costretto a restare ai box almeno per due mesi e mezzo, probabilmente di più.[...] L'attaccante aveva optato per la terapia conservativa, ma due giorni fa il dolore si è fatto di nuovo forte, a tratti insopportabile. E, in accordo con lo staff medico, Dovbyk ha cambiato idea e si sottoporrà all'operazione dopodomani presso la clinica del dottor Lasse Lempainen, lo stesso chirurgo che a maggio aveva operato proprio Pellegrini. Congelati sul nascere i sondaggi di Fenerbahce e Napoli e arrivederci ad aprile, se tutto procederà nel verso giusto. Un ostacolo in più, d'altra parte, nel tentativo di arrivare a Zirkzee. Ma le speranze per l'olandese non sono comunque tramontate, anche se sarà necessario privarsi di Ferguson (nel mirino del Celtic). [...] Il tecnico, intanto, vede avvicinarsi un altro obbiettivo. Perché da ieri Massara ha intensificato il pressing su Niccolò Fortini, anche per evitare il possibile sorpasso della Juve. Ci sono stati nuovi contatti tra il ds giallorosso e l'entourage del 19enne della Fiorentina. L'intenzione è chiudere l'affare all'inizio della prossima settimana con la Roma che metterà sul piatto 15 milioni per convincere la Viola a cedere il terzino col contratto in scadenza nel 2027. Terminerà a giugno, invece, il rapporto tra la Roma e Zeki Celik. [...]

(Gasport)