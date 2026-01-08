Dovbyk ancora out: è il 13esimo ko della stagione

Il quarto infortunio in un mese, il tredicesimo dall'inizio della stagione. L'emergenza in casa Roma sembra non finire mai e ieri ha visto Artem Dovbyk entrare di nuovo dalla porta dell'infermeria. Il centravanti ucraino a Lecce ha rimediato una lesione di lieve entità alla coscia sinistra che lo ha costretto a uscire poco prima della fine della partita. Prima di essere valutato nuovamente in settimana, Dovbyk salterà la partita contro il Sassuolo di sabato, ma, è probabile che dia forfait anche per la doppia sfida contro il Torino tra Coppa Italia e campionato. L'obiettivo è rivederlo in campo contro il Milan. Un'altra tegola per Gasperini che sia aggiunge alle defezioni di Pellegrini, Baldanzi e Bailey. Questi ultimi due proveranno a tornare in gruppo nei prossimi giorni, mentre, Soulé ha smaltito l'affaticamento.

(gasport)