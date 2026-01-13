Doppio binario: Roma, c'è l'accordo per Vaz ma col Torino è emergenza

LEGGO ( F. BALZANI) - Arrivano i rinforzi, anche se stasera in Coppa Italia sarà ancora emergenza. La Roma sta per chiudere un doppio colpo che fa dimenticare Raspadori. Massara, infatti, ha trovato l'accordo con il Marsiglia per Robinio Vaz, classe 2007 e considerato un vero e proprio crack del calcio francese: potenza fisica, duttilità e numeri già da grande. Grazie all'ottimo rapporto con il ds Benatia, la Roma ha superato la concorrenza di Leverkusen e Dortmund e ottenuto l'ok del Marsiglia per un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni più bonus. L'arrivo di Vaz è previsto per oggi. Nel frattempo il club giallorosso ha trovato l'accordo anche con l'Aston Villa per Malen, in questo caso in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni. L'olandese sta ora parlando con la Roma, ma non dovrebbero esserci intoppi. E Raspadori? La mancata risposta dell'azzurro ha fatto innervosire sia Roma che Atletico tanto che oggi l'attaccante potrebbe essere escluso dai convocati di Simeone. La pista non è tramontata, ma di certo i giallorossi non aspetteranno oltre.

Oltre al mercato però c'è anche il campo che vedrà la squadra di Gasperini impegnata stasera alle 21 contro il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia prima di riaffrontare proprio i granata domenica in campionato. Il tecnico recupera Ndicka e Cristante, ma in attacco avrà gli uomini contati considerato anche il forfait di Ferguson.