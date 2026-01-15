Donyell, l'opposto di Raspadori: decisivi Gian Piero e gli olandesi

Malen, se proprio c'è da fare un paragone di grande attualità, è l'opposto di Raspadori. Non per il ruolo ma per il comportamento. Se Jack ha lasciato la Roma a lungo in attesa, Donyell si è sbrigato a dare la risposta definitiva, quel sì con cui ha salutato Gasperini al telefono lunedì sera. Non ha avuto dubbi. Prima di sentirlo aveva però preso le sue informazioni.

Alleati di Gian Piero, due sue ex giocatori: De Roon, all'Atalanta, e Koopmeiners,

alla Juventus. Due suoi compagni in Nazionale. A loro ha chiesto se le sue caratteristiche avrebbero funzionato nella Roma di oggi. Al resto ha pensato Gasperini nel suo breve colloquio di tre giorni fa, durante il quale gli ha garantito che farà il centravanti. Donyell ha lasciato l'Aston Villa proprio perché Emery spesso lo spostava sulla fascia. [...]

Alto 176 centimetri. E con il baricentro basso che sa muoversi bene negli spazi stretti. È rapido quando deve andare a concludere e bravo a cercare la profondità. L'Ajax lo ha svezzato per 8 anni, poi lo ha preso l'Arsenal all'età di 16. [...] Il meglio lo ha dato nelle 4 stagioni con il Borussia Dortmund (39 gol, in 133 partite), prima di tornare in Inghilterra, lo scorso gennaio, con l'Aston Villa. In nazionale: 13 reti in 49 match, più 13 assist. [...]

(corsera)