Domani sfida all'Atalanta. Duello tra Wesley e Zalewski

Da Cristante a Mancini passando per Scamacca, Zalewski e ovviamente Gasperini. Tra tanti ex, però, c'è anche un giocatore che la sfida di domani a Bergamo poteva affrontarla a maglie invertite. Nell'agosto nel 2024, infatti, Wesley era stato a un passo dall'Atalanta allenata dal Gasp. Un affare praticamente chiuso con tanto di visite mediche prenotate. Poi arrivò il dietrofront del Flamengo che cambiò le condizioni relative ad alcuni bonus e l'accordo saltò. (...) Domani l'ex Flamengo sprinterà ancora sulla fascia sinistra e si ritroverà di fronte proprio Zalewski che in giallorosso, giovanili comprese, ha giocato per ben 14 anni.

(gasport)