Domani al «Via del Mare» c'è la Roma. Attacco, in dubbio Sottil e Morente

Neanche il tempo di rientrare dalla trasferta di Torino e il Lecce è già alle prese con la preparazione della sfida contro la Roma, in programma al «Via del Mare» domani alle 18. Non ci sarà nuovamente Eusebio Di Francesco, chiamato a scontare il secondo dei due turni di squalifica rimediato contro il Como, così in panchina siederà ancora Fabrizio Del Rosso. Il tecnico giallorosso corre il rischio di dover fronteggiare ancora una piccola emergenza fra i reparti di centrocampo e attacco. Ancora assente Coulibaly, che ha superato gli ottavi di finale con il suo Mali ed è avanzato ai quarti, dove affronterà il Senegal nel match che è in programma venerdì. Berisha, invece, prosegue nel recupero dall'infortunio muscolare ed è ancora difficile ipo-tizzare un suo rientro. Per la sfida contro la Roma, sono ancora da valutare le condizioni di Sottil, assente all'ultim'ora della partita con la Juventus a causa di una dolenzia alla schiena. In dubbio c'è anche Morente, rallentato negli ultimi giorni da una fascite piantare. (...)

(corriere del mezzogiorno)