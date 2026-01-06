Difesa da rifare. Soulé non al top, Bailey a casa

Amici per la pelle fuori dal campo, sconosciuti dentro al rettangolo di gioco.

Tante volte, quest'anno, i connazionali Dybala e Soule hanno dato la sensazione di parlare una lingua calcistica differente, faticando a trovarsi durante le partite. [...] Oggi faranno nuovamente coppia sulla trequarti. Anche se Soule non sta benissimo: ieri soffriva per un affaticamento che comunque non dovrebbe Impedirgli di giocare. Alla trasferta di Lecce non parteciperà Bailey e neppure il secondo portiere Gollini, che ha accusato una lesione muscolare alla coscia destra in allenamento. [...] Quest'ultime assenze costringeranno Gasp a reinventare la difesa: con Ghilardl, Ziolkowski e Rensch non toccherebbe gli estemi inamovibili Celik e Wesley. [...]

(Corsport)