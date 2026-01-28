"Dialogo e cooperazione": il 'metodo Giubileo' per lo stadio della Roma

Per lo stadio della Roma di Pietralata si profila una riedizione del “metodo Giubileo”. Ieri, al Ministero dei Lavori pubblici è andato in scena una specie di “gabinetto di guerra”: il presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e (futuro) commissario agli Stadi per gli europei di calcio del 2032, Massimo Sessa; emissari della Federazione italiana Gioco Calcio; funzionari di alto grado del Campidoglio e della Regione e, ovviamente, i tecnici della Roma. [...]

Un primo incontro fra i vertici dei diversi soggetti istituzionali con la lente di ingrandimento in vista di Euro 2032. Una riunione tecnica, di aggiornamento dell'iter, identificazione delle priorità e del metodo di lavoro. Riunione dalla quale però emergono alcuni elementi importanti: il primo, l'adozione di quello che, ormai, può essere considerato il sistema migliore per portare a casa le grandi opere, il "metodo Giubileo". Ovvero, un mix di tempi brevi, obiettivi chiari, dialogo tecnico e collaborazione costante tra istituzioni. [...]

Il primo di questi nodi da sciogliere riguarda la questione archeologica. Che è intrecciata in modo serrato con quella ambientale. Per riprendere gli scavi archeologici e completare così questa parte del progetto, serve che il Comune, Dipartimento Ambiente, presenti alla Regione istanza di aggiornamento del Piano territoriale paesistico regionale, il Ptpr. Questa necessità discende dal fatto che per scavare le trincee mancanti bisogna tagliare una dozzina di alberi, taglio che però, non si può fare se il Ptpr non viene aggiornato. [...]

Se lo stadio della Roma di Pietralata deve rientrare fra quelli nella lista base per gli Europei 2032 i tempi, allora, sono strettissimi. [...] La scadenza da rispettare è settembre di quest'anno quando l'Italia dovrà comunicare ufficialmente alla Uefa la lista dei 5 impianti che dovranno ospitare le gare. Nove mesi, dunque, per chiudere la partita. Con delle tappe intermedie: prima delle quali, l'approvazione del progetto definitivo che va portata a termine entro luglio 2026. Seconda tappa: marzo 2027. Il progetto deve essere "cantierabile" entro questa data.

Per questo, il governo ha deciso il commissariamento e ha scelto Sessa, attuale presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, per portare a termine l'incarico. [...] Per questo, avrà dei poteri straordinari che vanno dall'accelerazione delle procedure, ai poteri di coordinamento e attuazione, dalla definizione di piani di intervento ai poteri in deroga e sostitutivi. [...]

(Il Messaggero - F. Magliaro)