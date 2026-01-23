Decollo Roma: doppietta di Pisilli, Stoccarda domato. Gli ottavi dell'Europa League sono vicini

LEGGO (F. BALZANI) - La fame non passa. Nemmeno in Europa, nemmeno con tante riserve in campo e contro una delle squadre più in forma della Bundesliga. La Roma annienta lo Stoccarda con una doppietta da sogno di Pisilli e ora vede a un centimetro la qualificazione agli ottavi di finale di Europa. La squadra di Gasp balza infatti al sesto posto e con la sola trasferta di Atene da giocare. Il tecnico ha optato per una formazione giovane e con tanti big a riposo. Ma l'impronta non cambia e la Roma impone subito ferocia e pressing ai tedeschi. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto di Ferguson e Soulè e l'occasione di Leweling parata da Svilar, arriva la rete di Pisilli bravo a imbucarsi su assist dell'argentino e esplodere di gioia dopo mesi passati più in panchina che in campo. La Roma prova a chiuderla ma Pellegrini trova i guanti di Nubel a fine primo tempo. Nella ripresa i giallorossi abbassano il baricentro e lo Stoccarda cerca il pareggio trovando però ancora Svilar sulla strada. Così, con i tedeschi sbilanciati, la Roma trova il raddoppio nel finale: assist perfetto di Dybala appena entrato e altro tiro spietato di Pisilli. Niccolò si emoziona e dedica il gol ad Anastasia Conti. Gasp se lo coccola: "Oltre ai gol si vede una maturità in mezzo nel campo che non è dalla sua età. Somiglia un po' a Tardelli anche fisicamente, magari è meno veloce ma ha un bel tempo di inserimento. Questa è stata una partita perfetta per noi, vedo la crescita di tanti giocatori come Ghilardi o Ziolkowski. Ci manca la vittoria con le big, ma ci siamo andati vicini in alcune occasioni. Se riusciamo a fare anche questo allora ci sentiremo più forti. Mercato? Con uno sforzo in più davanti sarebbe meglio". E i movimenti ci sono: Baldanzi è andato al Genoa e in cambio è arrivato il giovane Venturino. A sinistra tentativo per Carrasco, ma l'obiettivo numero uno resta Tel mentre sulla fascia bassa spunta Moller Wolfe.