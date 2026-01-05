Dal Brighton sicuri: «Ferguson non torna»

Ferguson è davvero destinato a restare a Roma? In Inghilterra non hanno dubbi, soprattutto dopo le parole pronunciate dall'amministratore delegato e vicepresidente del Brighton, Paul Barber: «Un ritorno anticipato di Evan a gennaio direi che è molto improbabile - ha spiegato - Non abbiamo questa opzione. Se dovesse tornare sarebbe perché per qualsiasi motivo il club che lo ha in questo momento non ha bisogno di lui». (...) Un fatto, questo, che appare scontato visto il rendimento dell'irlandese. «Sta giocando tanto e bene e segna gol», ha aggiunto Barber. Gasperini, probabilmente, è di tutt'altra idea. E i romanisti con lui.

(corsport)