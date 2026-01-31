Da Zio a El Aynaoui. Cinque mesi di attesa per le risposte giuste

Ci è voluto tempo e un po' di pazienza. Circa sei mesi, ad aspettare. Quei giovani non crescono; quei giovani non giocano. E come crescono se non giocano? Eppure stavano già alzando il livello, senza minutaggio. IL tecnico ci lavora, e cambia idea. Ci vuole tempo, e pazienza, appunto. Stava anche a quei ragazzi, o ai nuovi arrivati in generale, fare di tutto per convincerlo, la corsa è cominciata anche per Venturino e Vaz .(...) The last but not the least, Ziolkowski, ultimo ma non meno importante. Jan ad Atene si è trasformato in centravanti pur di piacere a Gasp. È uno di quelli che ha giocato di più, specie quando Ndicka era in Coppa d'Africa, senza convincere a pieno. Molto scivoloso, spesso scriteriato e per un difensore non il massimo. Tre perle e un errore grossolano, questa era la sua media in partita. Ma ora la carriera giallorossa del ragazzo polacco sta prendendo forma. (...) Alla fine dei conti, il povero Massara, accusato di incompetenza e di eccesso di lentezza sul mercato, ha portato a casa quei due ragazzi che si stanno pian piano valorizzando (tecnicamente ed economicamente), settimana dopo settimana ed è stato il primo a credere in El Aynaoui, il quale anche l'altra sera ad Atene ha mostrato i suoi lati migliori: bravo nelle due fasi, un moto perpetuo. L'ideale in questa fase in cui mancherà Koné, con ambizioni di diventare un titolare. Alla fine i soldi spesi, per Ziolkowski (6 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus), per Ghilardi (11,5 bonus inclusi) e per El Aynaoui (24), ad oggi sono stati ben investiti. Gli errori riguardano i prestiti: Ferguson e Tsimikas, che al momento sono ancora tra noi, e soprattutto Bailey, che già ha ripreso la strada di casa, per il bene di tutti.

(Il Messaggero)