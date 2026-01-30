IL TEMPO (L. PES) - Cuore Roma ad Atene. Un gol di Ziolkowski quando nessuno ci sperava più, regala un posto negli ottavi di finale di Europa League, senza passare per i playoff. Contro il Panathinaikos, in dieci contro undici per 75 minuti, finisce 1-1. Una Roma che ha dovuto soffrire e per buona parte della ripresa è stata fuori dalla top eight, ma, la testa di Ziolkowski regala una gioia a Gasperini. Oggi l'urna di Nyon chiarirà meglio il tabellone, ma, i giallorossi finiranno dal lato di una tra Lione e Aston Villa e negli ottavi potrà esserci una tra Brann, Genk, Dinamo Zagabria e Bologna. Senza attaccanti e con gli uomini contati, il tecnico si affida a Soulé con El Aynaoui e Pellegrini a supporto. C'è anche la prima presenza ufficiale di Gollini che dà un turno di riposo a Svilar. Dopo 15 minuti, però, le cose si mettono male. Mancini viene espulso per aver negato una chiara occasione da gol e la Roma soffre. Nella ripresa l'errore di Ghilardi e un non impeccabile Gollini, regalano la rete del vantaggio a Taborda. A dieci minuti dalla fine, un traversone di Pisilli è deviato dalla difesa greca e sul secondo palo arriva Ziolkowski che con una zuccata sigla il pareggio.