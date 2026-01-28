Coppa Italia donne: il derby al Tre Fontane vale la semifinale

IL TEMPO (A.D.P) - Novanta minuti, o forse qualcosa in più, per conoscere la semifinalista. Alle 18 il fischio d'inizio di Roma-Lazio (Sky Sport), gara valida per il ritorno dei quarti di Coppa Italia (si ripartirà dallo 0-0 del Fersini). Entrambe le squadre arrivano da un successo in campionato: le giallorosse lo hanno ottenuto in trasferta con il Genoa, le biancocelesti in casa con la Fiorentina.

«Sarà una battaglia, la Lazio è in un buon momento quindi - ha spiegato Rossettini -. Non ci aspettiamo una partita facile ma giocando come sappiamo, avremo buone opportunità. E' una squadra tosta, fisica, quadrata, caratterizzata da grande agonismo; bisognerà mettere in campo personalità, coraggio, tecnica e idee, che sono quelle che ci contraddistinguono».

Dello stesso avviso anche Grassadonia: «Vogliamo la finale tanto quanto la Roma. Sarà una gara tattica, forte anche dal punto di vista emozionale. Il mio gruppo ha sempre avuto una mentalita importante; sarà una battaglia, una sfida simile a quella d'andata».