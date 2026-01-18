Coppa d'Africa: c'è la finale tra Marocco e Senegal

Questa sera si chiude la Coppa d'Africa con la finale tra il Marocco, padrone di casa, e il Senegal, campione in carica. Una sfida che vedrà anche un mini-derby della Capitale, con il romanista Neil El Aynaoui, sempre più protagonista con i "Leoni dell'Atlante", opposto al laziale Dia.

(…) La vigilia è stata però segnata da forti polemiche, con il ct del Senegal che ha denunciato gravi mancanze nella sicurezza al loro arrivo a Rabat: "È inaccettabile essere lasciati soli in una stazione alla vigilia di una finale. Sarebbe potuto succedere di tutto".

Il Marocco cerca un successo che manca da cinquant'anni, mentre il Senegal punta a confermarsi campione. El Aynaoui dovrebbe essere ancora una volta tra i titolari, in una partita che si preannuncia caldissima.

(Il Messaggero)