Che paura per la Roma all'arrivo a Brindisi, tra pioggia e vento

IL ROMANISTA - Paura per la Roma all'arrivo all'aeroporto di Brindisi: al momento

dell'atterraggio in Puglia l'aereo che portava la squadra ha incontrato una tempesta di pioggia e vento che ha causato qualche turbolenza di troppo. Al Via del Mare non ci saranno tifosi romanisti residenti nel Lazio come da disposizione del CASMS. La Roma rientrerà nella Capitale subito dopo la gara.