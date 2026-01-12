C'è Malen per Gasp: l'olandese in pole per l'attacco. Si lavora al prestito

Con l'affare Raspadori in stallo, la Roma ha deciso di virare su altro. Puntando il mirino nuovamente sull'Aston Villa, squadra da cui Massara potrebbe prendere Donyell Malen, 26enne olandese, e restituire Leon Bailey. [...] La scelta dell'ex PSV è chiaramente arrivata dopo che il ds giallorosso ha capito che l'affare Raspadori rischiava di non concludersi e quindi ecco il piano B. L'olandese piace anche a Gasperini e ha la possibilità di interpretare il doppio ruolo. Può fare sia il centravanti, il riferimento offensivo, ma, può giocare anche come sottopunta. Un giocatore versatile che può risolvere un problema in un momento difficile per la Roma. Gli inglesi lo hanno comprato a gennaio scorso dal Borussia Dortmund per 25 milioni di euro e oggi si accontenterebbero almeno di 17-18 milioni di euro. La Roma sta però lavorando su un prestito con diritto di riscatto. E allora, in un momento in cui a Trigoria gli attaccanti stanno cadendo come birilli, il ds Massara si è diretto in Inghilterra, ma, anche in Francia per provare a stringere per Robinio Vaz del Marsiglia. I rapporti con Benatia e Balzaretti sono eccezionali e hanno creato una corsia preferenziale per arrivare al 18enne. [...]

(gasport)