C'è il sì di Raspa. Pressing per Zirzkee

Ancora poche ore e, a meno di ribaltoni clamorosi, Giacomo Raspadori dirà sì alla proposta definitiva della Roma. Il d.s. Massara ha lavorato, anche negli ultimi giorni, dopo il silenzio polemico di Gasperini e i dubbi amletici della punta, trasferitasi a Madrid la scorsa estate garantendo alle casse del Napoli 25 milioni. (...) A Trigoria, però, c'è fiducia nella fumata bianca dopoché Massara ha messo sul piatto un leggero aumento dello stipendio. E, soprattutto, ha fatto capire che la strategia del club è quella di un legame a lungo termine. Pazienza, se i vincoli del fair play finanziario impongono alla Roma di limitarsi a una proposta di prestito oneroso da 1,5 milioni con riscatto condizionato (a una cifra variabile fra 20 e 23) alla qualificazione Champions . Dopo il derby di Supercoppa, si attende una risposta definitiva dall'ex Sassuolo. Poi i giallorossi andranno a caccia di un difensore (continui i contatti per Dragusin del Tottenham). Non è scemato l'ottimismo per arrivare a Zirkzee nonostante il cambio in panchina allo United. Giovane del Verona (su cui è in pressing anche l'Atalanta) e Gudmundsson della Fiorentina i piani b per l'attacco.(...)

(corsera)