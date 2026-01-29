Carrasco chiede all'Al Shabab di essere liberato. Idea Sulemana

Il direttore sportivo Ricky Massara è lì che guarda i giocatori allenarsi a bordo campo e ogni tanto controlla il telefono. Sà bene che nelle ultime ore di mercato può succedere di tutto. (...) La realtà è che d.s. e tecnico sono d'accordo su un punto: si lavora solo sull'esterno offensivo. E se arriva, deve essere qualcuno di livello. Quella figurina la Roma l'ha individuata in Ferreira Carrasco, belga che ora gioca nell'Al Shabab. La trattativa è complicata. Non perché ci siano dubbi sul giocatore, che ha già detto sì all'idea, si è mostrato carico al punto di rinunciare all'intero ingaggio monstre da 14 milioni netti. (...) Tra Italia e Arabia Saudita gli affari non sono lineari, gli interlocutori non sono sempre gli stessi e soprattutto molto spesso cambiano idea. Ecco perché nelle ultime ore non si registra grande ottimismo. Carrasco aspetta un segnale. Ed è pronto a scendere in campo anche personalmente, chiedendo di essere liberato. (...) Gasperini lo aspettano. E valutano anche piste alternative: tra queste spunta Sulemana, in uscita dall'Atalanta. (...)

(corsera)