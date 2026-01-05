Capello: "Non c'è da disperarsi per la sconfitta di Bergamo. Se la Roma riuscisse a trovare i calciatori che cerca, si potenzierebbe molto"

GASPORT - Roma tre stagioni da calciatore e cinque da allenatore, alla Juventus sei in campo e due in panchina: sedici anni in totale che rendono Fabio Capello la voce più adatta a raccontare e analizzare i due club che - classifica alla mano - sono designati per contendersi fino alla fine della stagione il quarto posto in Serie A che vale l'ultimo, fondamentale, pass per la prossima edizione della Champions League.

La Juventus ha pareggiato, la Roma ha perso: Capello, secondo lei cosa si portano a casa le due squadre dopo l'ultimo turno di campionato?

«La Roma ha disputato un brutto primo tempo contro l'Atalanta. Non sono d'accordo con Gasperini che sostiene di aver avuto all'inizio di match delle situazioni favorevoli: alla Dea è stato annullato un gol in modo per me discutibile

le - visto che Hermoso ha sbagliato un controllo senza essere sotto pressione - e poi c'è stata l'occasione di Zalewski per andare sul 2-0, tutto solo contro il portiere in uno contro uno. Nella ripresa, invece, ho rivisto la Roma: una squadra con grandi potenzialità. Se le voci di mercato venissero confermate e il club riuscisse a trovare i calciatori che cerca, si potenzierebbe molto, perché già ora - dalla porta a centrocampo - ha uomini di primissimo livello».

Quanto pesano per Gasperini le sconfitte contro Juventus e Atalanta?

«Mi ricordo che quando ero l'allenatore della Roma, nel 2000-01, perdemmo 4-2 a Bergamo e fummo contestati tremendamente dai tifosi, che entrarono nel centro sportivo di Trigoria durante l'allenamento. Però poi portò bene (ri-de, ricordando la vittoria dello scudetto, ndr)».

Quindi non c'è da disperarsi..

«Assolutamente no».

(...)