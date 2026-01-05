Calciomercato Roma: anche la Juventus pensa a Dovbyk

Anche la Juventus è alla ricerca di un centravanti. Sono tanti i nomi al vaglio del club bianconero, da Pellegrini a Lucca fino a Dzeko e Dovbyk. Come scrive il quotidiano, la pista più percorribile è quella che porta all'attaccante ucraino, in uscita perché non più nei piani di Gasperini: tuttavia il club giallorosso punta a una cessione a titolo definitivo. Un'opzione low cost è il 40enne Edin Dzeko per sei mesi, considerando anche il rapporto con Spalletti, ma si tratterebbe di una soluzione estrema.

(tuttosport)