Calciomercato Roma: anche il Como ha preso informazioni su Dybala

Non solo Monaco e Benfica, ma anche il Como. Tutte e tre queste squadre hanno in comune l'aver richiesto alla Roma informazioni per Paulo Dybala. Come riporta il Corriere della Sera, la Joya ha vissuto un momento difficile e si pensava addirittura che potesse andar via a gennaio. Qualche squadra ci ha provato, ma, per Gasperini è incedibile, tanto da aver proposto alla società il suo rinnovo. Anche a Cesc Fabregas sarebbe piaciuto un giocatore del genere in squadra che però la Roma si coccola.

