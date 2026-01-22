Caccia all'esterno, Tsimikas può tornare in Premier

IL TEMPO (L. PES) - Parte la caccia all'esterno. Dopo l'addio di Bailey che ha liberato spazio in rosa e, soprattutto, a livello salariale, Massara è alla ricerca di un'ala mancina di piede destro che possa arricchire il reparto offensivo a disposizione di Gasperini. Il Giamaica-no, tra prestito e stipendio, è costato circa 4 milioni ai giallorossi che con il ritorno all'Aston Villa hanno ripreso anche parte della spesa di agosto. L'infortunio di McGinn ha accelerato il rientro a Birmingham col club inglese preoccupato anche dalla svalutazione del giamaicano. Tra i profili studiati a Trigoria il più difficile da raggiungere è il francese Tel del Tottenham che ha costi elevatissimi. Resta nella lista il nome di Sauer del Feyenoord ma la sensazione è che il ds giallo-rosso stia vagliando altre soluzioni a caccia della migliore anche a livello economico. In uscita resta Baldanzi con il trasferimento al Genoa a rimandato di qualche giorno in attesa di recuperare forze in attacco per la Roma: Gasp per ora l'ha bloccato. L'altro ruolo da rinforzare è quello del quinto di sinistra. Massara continua a seguire Fortini anche se la distanza con la Fiorentina rimane. I viola chiedono 15 milioni per lasciar partire il giovane laterale, cifra che a Triestina non sono intenzionati a spendere e l'investimento potrebbe essere rinviato a giugno. Il classe 2006, peraltro, non è tra i nomi in cima alla lista di Gasperini, soprattutto per giocare a sinistra essendo un destro naturale. Tra i calciatori sondati anche il belga Seys del Bruges ma anche il suo cartellino ha costi elevati (circa 20 milioni). Il Nottingham continua a seguire Tsimikas: gli inglesi sono pronti a prendere il greco qualora la Roma interrompesse il presto col Liverpool. A meno di sorprese non arriverà un difensore centrale, anche dopo l'infortunio di Hermoso. Il Tottenham difficilmente cambierà le condizioni per Dragusin e a Trigoria si è deciso di restare con le forze attuali. Intanto è arrivata l'officialità di Bove al Watford. «Non vedo l'ora di tornare in campo», queste le prime parole del centrocampista.