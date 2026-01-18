Bove rescinde con la Roma, la nuova vita a Watford

Edoardo Bove vede finalmente la luce. A 412 giorni dal malore che gli ha cambiato la vita, il centrocampista ha rescisso ufficialmente il contratto che lo legava alla Roma fino al 2028 e si prepara a iniziare una nuova avventura in Inghilterra, con la maglia del Watford. La rescissione era un passaggio obbligato, poiché in Italia non è consentito praticare attività agonistica con un defibrillatore sottocutaneo, applicato a Bove dopo il problema cardiaco accusato il primo dicembre 2024. In Inghilterra, invece, i regolamenti lo permettono.

(...) Il club di proprietà dei Pozzo gli ha offerto un contratto fino a giugno, con opzione di prolungamento fino al 2031. Bove ha salutato i tifosi giallorossi sui social: "Un legame che va oltre un semplice contratto. Ci vediamo presto in campo". Pronta e affettuosa la risposta della Roma: "Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a inseguire il suo sogno. Sempre uno di noi".

(corsera)