Bove, addio all'Italia: va al Watford. Oggi a Londra, fra un mese in campo

L'incubo è finalmente finito: Edoardo Bove tornerà a giocare a calcio. Dopo aver rescisso consensualmente il contratto con la Roma, il centrocampista ha firmato con il Watford, in Championship inglese, e potrebbe tornare in campo già tra un mese. L'operazione era necessaria: il defibrillatore sottocutaneo impiantatogli dopo l'arresto cardiaco del dicembre 2024 non gli permette di giocare in Italia. All'estero, e in particolare nel Regno Unito, le normative sono diverse.

La Roma lo ha salutato con un comunicato affettuoso: "Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a inseguire il suo sogno". Pronta la risposta del giocatore sui social: "Un legame che va oltre un semplice contratto. Grazie di tutto". (...) Bove ha firmato un contratto pluriennale con il Watford, che include un "gentlemen's agreement" per liberarlo in caso di chiamata da parte di una big europea. La scelta è ricaduta sul club inglese anche per l'avanguardia del suo centro medico. "Potrebbe essere un sogno che si avvera", ha dichiarato il vicedirettore sportivo Valon Behrami. Per Edoardo è una seconda possibilità, l'inizio di un nuovo capitolo.

(Il Messaggero)