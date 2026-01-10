Bove a un passo dal ritorno. Per lui adesso c'è il Watford

[...] Il momento tanto atteso si sta avvicinando per Edoardo Bove, che in queste ore ha ottenuto il via libera per la rescissione del contratto con la Roma e ora si appresta ad emigrare in Inghilterra. [...] Bove ha ricevuto, infatti, l'offerta del Watford di Gino Pozzo e del ds Gianluca Nani, squadra di Championship in piena corsa per un posto in Premier. Il centrocampista si è preso qualche giorno per riflettere, ma la firma è vicina. La decisione di lasciare Roma e l'Italia è figlia delle rigide norme sanitarie italiane. [...] Fisicamente ristabilito grazie agli allenamenti quotidiani svolti con un preparatore e monitorato costantemente dai medici, il 23enne ha scelto quindi la via dell'estero - sul modello Eriksen - per una seconda parte di carriera che qualcuno riteneva impossibile. La Roma gli ha concesso piena libertà di scelta acconsentendo sin da subito alla risoluzione del contratto che lo legava ai giallorossi fino al 2028. [...]

(Gasport)