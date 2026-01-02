Benitez: "Difficile con la Roma, ma siamo pronti a competere"

Rafa Benitez, conoscenza italiana per la sua esperienza all'Inter (2010) e al Napoli (2013-2015), è dal 24 ottobre l'allenatore dei verdi del Panathinaikos, ultimo avversario della Roma in questa prima fase di Europa League.

In una lunga intervista uscita in data odierna, il mister ha esordito parlando del Mondiale 2026 e di nuove possibili regole o svolte tattiche, poi si è concentrato sulla sua esperienza in Grecia, per poi soffermarsi sulla gara contro la Roma, con cui dovrà scontrarsi il 29 gennaio.

Ecco in seguito le parole del tecnico sulla gara contro i giallorossi.

"Difficilissima. Loro stanno facendo molto bene e noi siamo in una fase di transizione, ma il Panathinaikos sarà pronto per competere"

