Ballottaggio Pulisic-Nkunku. Ricci si candida

Il Milan va a caccia del ventunesimo risultato utile consecutivo in campionato ma è consapevole che la trasferta a Roma sarà una delle più difficili della stagione.[...] Nonostante il rientro certo di Pavlovic dopo l'infortunio alla testa, in difesa ha qualche chance Koni De Winter, in quanto Allegri ha notato i miglioramenti nelle ultime gare e non è così convinto di escluderlo dalla formazione titolare. [...] Modric torna dall'inizio e affiancherà Rabiot, ma al posto di Fofana potrebbe giocare Samuele Ricci. [...] Bartesaghi giocherà a sinistra, mentre sulla corsia destra molto dipende da Saelemaekers. Se Allegri dovesse avere le giuste garanzie nella rifinitura odierna, metterà il belga dall'inizio. In attacco si è aperto un ballottaggio tra Pulisic e Nkunku, uno dei due dovrebbe affiancare Rafael Leao. II portoghese non riesce ancora a scattare come un tempo a causa di un fastidio all'adduttore che si porta dietro da settimane, ma resta comunque una pedina a cui Allegri non è disposto

a rinunciare. [...]

(Corsport)