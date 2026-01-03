Baldanzi out. Ferguson più di Dovbyk

Come se non bastasse l'influenza che nei giorni scorsi ha debilitato Celik, Ziolkowski, Balley, Pisilli e Pellegrini, ieri si è fermato anche Baldanzi. Ma per un problema plù serio: Tommaso ha un problema muscolare al retto femorale destro ed è rimasto a casa. E pensare che Gasperini stava ragionando sull'opportunità di schierarlo dall'inizio stasera. Contro l'Atalanta si rivedrà invece l'attacco pesante, con Ferguson favorito su Dovbyk e la coppia Soulé-Dybala alle spalle della punta. [...] Nelle ultime 48 ore ha avuto qualche fastidio anche Wesley, che però dovrebbe essere della partita occupando l'abituale casella a sinistra. A destra c'è Celik, che nagli ultimi due giorni si allenato regolarmente smaltendo la febbre. [...]

(Corsport)