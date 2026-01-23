Baldanzi da DDR e dal Genoa arriva Venturino: Carrasco in pole

Continua la caccia all'esterno d'attacco. Fari puntati su Carrasco che da possibile piano B è diventato il candidato numero uno. È stato proposto da alcuni intermediari a dicembre e nelle scorse ore la Roma ha fatto una prima offerta all'Al-Shabab per averlo in prestito con diritto di riscatto. Il club arabo per il momento ha alzato il muro, ma, sono previsti nuovi contatti. La voglia del belga è quella di tornare in Europa e provare a conquistarsi il Mondiale. Sul taccuino di Massara anche Sauer, Godts e Tel. Un nuovo volto in attacco arriverà oggi: Lorenzo Venturino è pronto a sbarcare nella Capitale per visite e firma. L'ala destra arriva in prestito con diritto di di riscatto fissato a 7 milioni dal Genoa, mentre a Genova andrà Baldanzi. Massara è in pressing per l'esterno di centrocampo: si complica la pista Fortini. Le alternative sono Seys e Moller Wolfe. In uscita Tsimikas che potrebbe tornare a Liverpool, su di lui c'è il Nottingham Forest.

(Il Messaggero)