Bailey via: torna all'Aston Villa. Dovbyk per ora rimane in bilico

Ad ogni arrivo corrisponde una partenza. E anche per questo, per ora, non si è mosso nulla in uscita in casa Roma. (...) In bilico resta anche Dovbyk, per il quale rimane in piedi l'ipotesi Napoli nonostante II recente e non grave infortunio muscolare dell'ucraino. Chi potrebbe fare presto le valigie, invece, sono Bailey e Baldanzi. Il primo (di ritorno all'Aston Villa) per liberare il posto all'imminente arrivo di Raspadori, il secondo in una trattativa con la Fiorentina che potrebbe coinvolgere anche il cartellino di Gudmundsson. (...)

(gasport)