Bailey torna all Aston Villa, Gasp chiede un altro attaccante

Nelle intenzioni del giocatore — e soprattutto del padre _ procuratore — quello di Bailey doveva essere un biglietto di sola andata. Invece, neanche troppo a sorpresa, è spuntato il ticket di ritorno. Dopo soltanto mezza stagione e sole due presenze da titolare, l'esterno giamaicano torna a Birmingham. (...) L'esterno voleva andarsene, il club di Trigoria lo ha accettato risparmiando un milione di prestito e tre di stipendio. Dietro ci sono incomprensioni tecniche con Gasp, una gestione degli infortuni che ha lasciato scontenti un po' tutti a Trigoria e l'impressione che il giocatore si sia tirato indietro nel momento del bisogno. Un indizio? L'indisposizione last minute comunicata allo staff prima di Torino-Roma, ultima partita di Bailey da tesserato giallorosso. Tornando al mercato, le sorprese potrebbero non essere ancora finite. L'addio dell'esterno giamai-cano lascia una casella libera in attacco. Gasperini chiede un esterno sinistro, ma di piede destro. Uno dei nomi è quello di Mathys Tel, francese del Tottenham (21A Roma piace anche il difensore Dragusin, tanto più che Hermoso resterà ai box per tre settimane) in rotta di collisione con il club londinese. (...) Gli altri profili sotto osservazione sono quelli di Sauer del Feyenoord, Schjelderup del Benfica e Godts dell'Ajax. Sempre in uscita ci sono Baldanzi e Tsimikas. (...)

(La Repubblica)