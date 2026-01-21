Bailey se ne va, la Roma si mette a caccia di un esterno

Bailey saluta e se ne va. Torna all'Aston Villa. In anticipo. Ma non a sorpresa. Il giamaicano, sul mercato già dalla fine del 2025, ha interrotto il rapporto con Gasperini — e con la Roma — sabato scorso. Poco prima della partenza per Torino, si è nuovamente chiamato fuori per l'ennesimo dolorino: è uscito al fotofinish dalla lista dei convocati, dove erano invece Pellegrini, appena recuperato, e Soulé, non al meglio. Il diverso comportamento ha certificato lo strappo: il giocatore — l'attaccante meno utilizzato (317 minuti, presenze, 2 dall'inizio e/o gol) — torna a Birmingham, la società giallorossa risparmia metà ingaggio. L'addio impone l'accelerazione per l'esterno offensivo. (...) Il summit di ieri è servito per capire su quali giocatori puntare. Massara si è confrontato con Gasperini: ha analizzato la lista dei possibili rinforzi. Diversi (sei-sette) gli attaccanti in corsa. L'ostacolo più ingombrante è rappresentato dall'incedibilità, ad oggi, dei profili più interessanti: Tel (20 anni), francese del Tottenham, e Sauer, slovacco del Feyenoord. Il ds giallorosso ha trovato la porta sbarrata sia a Londra che a Rotterdam. Se la Roma non riuscirà a prendere uno tra Tel (il preferito dell'allenatore) e Sauer, potrebbe virare su Carrasco (32 anni), belga dell'Al Shabab. Ma solo last minute. (...)

(corsera)