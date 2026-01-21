Bailey saluta, i giallorossi tornano alla carica per Tel

E ora che anche Bailey non c'è più, Tel è di nuovo molto più di una semplice idea. Con la partenza del giamaicano (appena 11 partite in giallorosso, con due assist e tre infortuni), infatti, si libera quella casella in attacco per andare a caccia del trequartista sinistro di piede destro, l'uomo che Gian Piero Gasperini cerca dalla scorsa estate (quando sperava di avere Sancho). Ecco perché Ricky Massara è tornato a pensare a Mathys Tel, il talento francese del Tottenham che piace al club e a Gasperini. Tal a inizio stagione era stato messo fuori dalla lista Uefa dal Tottenham, per poi essere reinserito dopo l'infortunio alla caviglia di Dominic Solanke. L'attaccante inglese ora è però tornato a disposizione e Thomas Frank - il tecnico degli Spurs - ha deciso di ricambiare: dentro di nuovo Solanke e fuori Tel. Che non l'ha presa bene (eu-femismo). Questa seconda esclusione ha riacceso infatti nel francese il malessere, dovuto anche allo scarso utilizzo. (...) Ed allora Massara ha ripreso a parlare con l'entourage del giocatore, anche perché Tel è tornato a chiedere la cessione in prestito, visto che spera ancora di poter strappare un posto al Mondiale. (..) Alla Roma il prestito di sei mesi andrebbe benissimo, anche perché dopo aver investito oltre 52 milioni di euro tra Robinio Vaz e Donyell Malen (sempre che qui scatti però l'obbligo), in questo momento a Torino devono fare i conti ancora di più di prima con il fair play finanziario. Su Tel però c'è anche il Paris FC. (...)

(gasport)