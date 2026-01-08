Avanti tutta per Raspadori: ora l'accordo è a un passo

IL TEMPO (L. PES) - Rettilineo finale per Raspadori in giallorosso. Il viaggio di Massara porta all'accelerazione definitiva per il primo colpo del mercato invernale. Mentre a Trigoria andava in scena il summit tra Gasperini e la proprietà, il ds era a Bologna per incontrare gli agenti dell'attaccante dell'Atletico Madrid con l'intento di chiudere l'affare. Anche dai Friedkin in mattinata era arrivato l'ok per portare a casa l'ex Napoli aumentando leggermente le condizioni economiche e dopo il faccia a faccia di ieri il sì di Raspadori è ormai ad un passo. I club hanno trovato l'intesa per un prestito da due milioni con diritto di riscatto fissato a 19 e penale ai danni dei giallorossi in caso di mancato riscatto. L'attaccante, intanto, è in Arabia con la squadra che stasera giocherà la semifinale di Supercoppa contro il Real Madrid. In caso di eliminazione, già domani potrebbe essere la giornata giusta per chiudere l'operazione e regalare a Gasp il primo rinforzo invernale. Altrimenti bisognerà attendere la finale di domenica. Massara tiene vivi anche i contatti con l'altro grande obiettivo del reparto offensivo. Quel Joshua Zirkzee che anche ieri sera è partito dalla panchina col Manchester United e che attende soltanto il via libera per sbarcare nella Capitale. Restano da limare gli ultimi dettagli per un affare in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione alla Champions a una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Resta da capire l'eventuale parere del prossimo tecnico dei Red Devils anche se la volontà del calciatore e quella del club convergono sulla separazione. Le altre richieste del tecnico di Grugliasco restano un difensore centrale e un esterno di sinistra vista l'assenza prolungata di Angelino e la delusione Tsimikas. Qualora uscisse Pisilli a fine mercato, ci potrebbe essere spazio anche per un colpo a centrocampo. Il primo nome in uscita resta quello di Dovbyk. L'ucraino è stato offerto in Italia, Inghilterra e Turchia con un interesse del Napoli che potrebbe concretizzarsi con l'addio di Lucca. Altro nome in uscita è quello di Baldanzi con la Fiorentina che si è messa sulle tracce dell'ex Empoli. A rischio, invece, il futuro di Tsimikas e Bailey che potrebbero tornare alle squadre di proprietà.