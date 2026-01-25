Avanti su Sauer e Tel: Methalie per la fascia

In cima alla lista dei desideri della Roma resistono due profili giovani e di grande prospettiva: Mathys Tel e Leo Sauer, entrambi 2005. Bisognerà aspettare per fare felice Gasperini, che vuole assolutamente un'ala sinistra per completare la rosa. Dal quartier generale del Tottenham, però, dove Tel continua a stare fuori dalla lista Champions, l'allenatore Frank fa muro. Il francese è stato pagato tanto dagli Spurs: ben 35 milioni di euro nelle casse del Bayern Monaco e la resa del giocatore è stata minima. Massara sta lavorando da tempo all'operazione, anche perché il ragazzo non è felice e vuole cambiare aria. Non si molla, però, la pista Sauer per il quale si sta cercando la formula più adatta. E Carrasco? Il belga dell'Al-Shabab è un piano alternativo. Lui spinge per tornare in Europa e verrebbe di corsa a Roma tagliandosi l'ingaggio folle che percepisce. L'esterno ha preso informazioni da Hermoso. Gasperini insiste anche per un nuovo rinforzo sulla sinistra. Con Tsimikas vicino all'addio, gli occhi sono puntati su Methalie, classe 2006 del Tolosa: i giallorossi sarebbero disposti ad offrire 15 milioni di euro, ma i francesi ne vogliono almeno 25. [...]

(corsport)