Aumento di capitale: 800 milioni dai Friedkin

I Friedkin rilanciano. E le trattative della Roma per completare l'organico, nel frattempo, non si fermano. Con l'innalzamento dell'aumento di capitale da 650 a 800 milioni di euro (con proroga al 31 dicembre 2026), la proprietà americana ha lanciato ieri, una volta di più, un segnale chiaro della volontà di garantire solidità, copertura economica e continuità al progetto della società giallorossa. (...) I nomi cerchiati in rosso sono quelli di Mathys Tel del Tottenham e di Leo Sauer del Feyenoord. In particolare per l'esterno degli Spurs il pressing sta aumentando nelle ultime ore: come noto, il giocatore ha chiesto la cessione in prestito da settimane visto che spera ancora di strappare un posto per il Mondiale. Sul taccuino del ds Massara anche Mika Godts dell'Ajax e Abde Ezzalzouli del Betis. (...)

(gasport)