Attesa Zirkzee. Gasp aspetta un difensore

Non basterà una buona prestazione contro il Leeds, oggi pomeriggio, a cambiare il destino di Joshua Zirkzee allo United. L'olandese lo sa bene, e lo sa ancora meglio Amorim. In questo momento l'ex Bologna è una risorsa necessaria, quasi obbligata, In un reparto offensivo ridotto all'osso tra infortuni e Coppa d'Africa. Una soluzione temporanea, però. Perché quando l'attacco tomerà alla normalità, lo spazio per Zirkzee rischia di tornare esattamente quello di prima: minimo, se non nullo. [...] Traduzione semplice: Zirkzee non si muove finche lo United non avrà riabbracciato gli attaccanti impegnati In Coppa d'Africa e, soprattutto, finché non avrà rinforzato il reparto. Un Incastro che rallenta tutto e che costringe la Roma a giocare di pazienza. Massara lavora su due tavoli, con la stessa attenzione. [...] L'offerta della Roma è chiara e strutturata: prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League, per un'operazione complessiva da circa 30 milioni, dilazionati nel tempo. [...] Gasp poi vuole un difensore. Più per completare che per rivoluzionare. I nomi sul tavolo sono diversi, molti valutati in prestito. Tra questi c'è anche quello di Dragusin del Tottenham, profilo osservato e tenuto in considerazione.

(Corsport)