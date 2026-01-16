Attesa Zirkzee: c'è Dominguez per la fascia

Gasperini ha apprezzato lo sforzo dei Friedkin e dopo i 52 milioni investiti per Vaz e Malen, però, vorrebbe anche un terzo giocatore offensivo. Il nome è sempre lo stesso ed è quello di Zirkzee, oppure un esterno ed ecco tornare il nome di Benjamin Dominguez del Bologna. Massara per l'olandese aveva trovato l'accordo sia con il giocatore che con il club, poi, l'esonero di Amorim ha scombussolato i piani. La volontà del giocatore, però, non è cambiata ed ha comunicato la sua decisione anche al nuovo tecnico Carrick. La porta, quindi, rimane semiaperta ma l'operazione non è semplice. [...] Dall'altra si lavora per le cessioni che sono necessarie. Quella di Baldanzi sarà la prima ed è pronto a tornare da De Rossi, che è stato decisivo per il suo approdo al Genoa. L'operazione si farà sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Almeno uno tra Ferguson e Dovbyk dovrà essere ceduto. L'irlandese piace al Napoli che però deve piazzare uno tra Lucca e Lang. Il Brighton sarebbe disposto ad interrompere il suo prestito e girarlo altrove, ma, il giocatore ha manifestato la volontà di rimanere a Roma. L'ucraino invece, è alle prese con un infortunio ed è difficile iniziare delle trattative. Il Fenerbahce ha effettuato dei sondaggi ma nulla di più. In uscita anche Bailey. [...] Occhi anche sulla sinistra in caso di rientro anticipato di Tsimikas. Si allontana Fortini, che piace alla Juve, e resta viva la pista Seys. In stand by Dragusin. Capitolo rinnovi: tutto fatto per quelli di Cristante e Mancini, mentre, non si registrano passi in avanti per Celik. La scadenza è fissata al 2026 e il giocatore attende un rilancio.

(Il Messaggero)