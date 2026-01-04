Attesa Raspadori: pressing per il sì

IL TEMPO (L. PES) - Ore decisive per Raspadori. Dopo l'accordo con l'Atletico Madrid ora la Roma aspetta l'ultimo «sì» dell'attaccante italiano e del suo entourage che in queste ore tratta con la Roma per trovare la quadra economica. È certo che l'ex Napoli non aveva nei suoi piani di lasciare la Spagna dopo soli sei mesi ma era già a conoscenza della negoziazione tra i club e della possibilità di raggiungere Gasperini alla Roma, col quale ha già parlato. I Colchoneros hanno accettato la formula di trasferimento proposta dai giallorossi con un prestito con diritto di riscatto per una cifra totale che si aggira attorno ai 20 milioni. Qualora la Roma non riscattasse il calciatore a giugno, però, riconoscerebbe agli spagnoli una sorta di «penale» con un indennizzo economico evitando però di chiudere l'affare con un prestito con obbligo che rischierebbe di intaccare il giudizio della Uefa atteso a giugno. Questione di soldi, quindi, con l'interesse dell'attaccante a preservare i vantaggi del lungo contratto firmato la scorsa estate (ingaggio da 3.5 milioni a salire

fino al 2030) e la preoccupazione per quello che potrebbe accadere dopo il periodo

di prestito, anche se da Massara è arrivata la volontà di riscattarlo soprattutto in caso di Champions. Le tempistiche, in ogni caso, non dovrebbero allungarsi troppo. Stasera l'Atletico gioca sul campo della Real Sociedad prima della partenza per

l'Arabia dove disputerà la Supercoppa. Per questo domani, dopo la gara di campionato, potrebbero arrivare risposte importanti dopo un weekend di dialoghi sulla base dell'accordo totale tra club. Non solo Raspadori, come noto. A Trigoria si attendono anche novità da Manchester sul fronte Zirkzee. In questo caso, lato calciatore, gli accordi sono stati trovati da tempo ma quello che manca è il via libera dei Red Devils che attendono i rientri dalla Coppa d'Africa di Diallo e Mbeumo. Per questo l'intesa con la Roma è prevista per la metà del mese con alcuni dettagli ancora da definire per un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla Champions della squadra di Gasperini. Il tecnico ha chiesto a gran voce cambiamenti nel reparto offensivo dove oltre al rinforzi sono previste uscite. Il primo nome sulla lista è quello di Dovbyk. L'ucraino è stato offerto in Italia, Inghilterra e Turchia e nelle ultime ore anche alla Juventus. L'altro nome è quello di Baldanzi che nelle ultime ore è finito nel mirino della Fiorentina. Per il futuro, infine, piace anche il nome di Giovane del Verona per il quale sono state chieste informazioni.