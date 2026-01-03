Attesa per Raspadori: idea Freuler in mezzo

Manca poco, anzi pochissimo per l'arrivo di Raspadori. Questione di giorni: ieri i contatti tra Massara e gli agenti sono stati continui per definire l'accordo. La richiesta di Jack è di un ingaggio da 3,8 milioni a stagione, la Roma vorrebbe mettere sul piatto meno di parte fissa aggiungendo qualche bonus. Dettagli da limare, ma il ds non vuole perdere altro tempo anche perché la Lazio non molla e potrebbe inserirsi grazie ai soldi incassati dalla cessione di Castellanos. Tutto fatto con l'Atletico Madrid: i due club hanno siglato una sorta di gentlemen agreement. L'attaccante arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo alla fine della stagione. Operazione complessiva da 20,5 milioni di euro. [...] Cosa manca allora per la fumata bianca? Semplice, sul piatto l'azzurro ha diverse offerte (Galatasaray, Lazio, Atalanta e nelle ultime ore anche il Napoli lo ha richiesto di nuovo in prestito qualora uscisse Lucca) e questo gli ha consigliato di prendersi qualche ora ulteriore di riflessione. [...] Schermaglie che a Trigoria sono convinti di risolvere. Continua anche la trattativa per Zirkzee. Ieri Amorim ha gelato la Roma: «La finestra di mercato non ci cambierà e nessuno ha chiesto la cessione». Non è dello stesso avviso, però, il giocatore che sta trovando poco spazio da inizio stagione e ha voglia di cambiare aria. [...] L'accordo col giocatore è stato trovato mentre per convincere i Red Devils la Roma ha proposto un prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions, operazione da circa 35 milioni. In uscita, invece, c'è il solito Dovbyk. La pista West Ham è sfumata mentre restano sullo sfondo Everton (scambio con Beto) e Sunderland. Hanno chiesto informazioni anche Galatasaray e Fenerbahce, ma l'ucraino non è ancora convinto di trasferirsi in Turchia. [...] Ferguson e Bailey possono fare ritorno in Premier League interrompendo i prestiti con Brighton e Aston Villa. Movimenti anche in mezzo al campo. Frendrup piace a Gasp e la Roma oltre a Pisilli ha proposto al Genoa l'inserimento di Gollini nella trattativa, mentre l'alternativa è Freuler che non ha intenzione di rinnovare il contratto col Bologna in scadenza a giugno. [...] L'obiettivo è cercare di completare il pacchetto arretrato senza però cedere Ghilardi (piace al Torino) per non ritrovarsi di nuovo con cinque centrali. In lista Disasi e Dragusin ma per entrambi non ci sono stati passi in avanti.



(Il Messaggero)