Atterra Malen con la missione gol. Gasperini spera anche in Zirkzee

La ristrutturazione dell'attacco romanista non è ancora completata. Gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen riaccendono Gasperini, che ha messo da parte - almeno per ora - la strategia del silenzio. Il tecnico affronterà lo sprint invernale - 7 partite in un mese - con due punte in più.

Malen sarà già disponibile contro il Torino domenica. [...] Frederic Massara ha messo sul piatto due milioni di sterline per il prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 25 e condizionato alla qualificazione in una competizione europea. [...]

Per Gasperini serve ancora un rimedio. Un altro colpo, decisivo per la rivoluzione richiesta durante i vertici con la proprietà. L'obiettivo numero uno resta sempre lo stesso: Joshua Zirkzee. Il dialogo con il Manchester United, visto il cambio in panchina, è al momento congelato, ma non va esclusa una riapertura delle trattative. [...] Che l'ex Bologna sia interessato al progetto Roma non è certo un mistero. Ora, però regna l'attesa. Prima di tutto, bisognerà valutare l'intesa tra Michael Carrick, nuovo allenatore dello United, e Zirkzee. Poi resta il nodo economico: il club inglese accetta la soluzione del prestito, ma pretende almeno 40 milioni per il riscatto. [...]

Per sbloccare il terzo colpo d'attacco bisogna fare spazio: oltre a Baldanzi - verso il Genoa - la Roma vuole piazzare Dovbyk, infortunato. Senza dimenticare Bailey e Ferguson: l'interruzione anticipata dei loro prestiti resta un'idea concreta.

(La Repubblica)