Artem ed Evan hanno mercato anche in Italia

Se l'obiettivo è arrivare a un altro centravanti - Zirkzee o chi per lui - prima bisogna fare spazio. Ferguson e Dovbyk hanno mercato, in Italia e all'estero, e sono loro i due snodi della partita.

Il nome dell'irlandese circola con insistenza: Napoli in testa, ma anche altri quattro club italiani hanno bussato alla porta di Massara chiedendo di liberarlo dal prestito. Il direttore sportivo tentenna, prende tempo, valuta. [...] La volontà dell'allenatore è

inequivocabile, non è un profilo che lo convince. [...]

Anche per Dovbyk il mercato non manca: contatti avviati con il Fenerbahce, sondaggi concreti da parte di altri club europei. Il Napoli ci sta pensando, anche se prima dovrà risolvere l'ingorgo Lucca. [...]

(corsport)