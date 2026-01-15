Arena, il predestinato che ha vinto la nostalgia: un 16enne dal gol facile

[...] Due sere fa Antonio Arena s'è divertito a scrivere un pezzo di storia, mica solo la sua. Oddio, divertito. «In realtà ero nervosissimo», ha raccontato lui. E si vede bene: c'è un video che lo ritrae, telecamera puntata sul ragazzo fin dal riscaldamento, poi quando Gasperini gli sussurra qualcosa Antonio comincia a grattarsi la testa, gesto che mette insieme ansia, pensieri ed emozione. Primo pallone toccato e gol a 16 anni e 337 giorni. Per dire: neppure Francesco Totti è riuscito a fare altrettanto. Per aggiungere: uno dei primi ad abbracciarlo, El Shaarawy, nel 2009 aveva già debuttato in A.

«Ma era scontato che avrebbe segnato», racconta Marco Arcese, business development director del Pescara Calcio, l'uomo che nel 2022 è andato a cambiargli la vita a Sydney. «Antonio è un predestinato: prima partita con la Primavera del Pescara e gol. Prima partita tra i professionisti, gol. Prima partita in Under 17, gol. E ora la Roma: poteva non segnare?».

Quella di Arena è una delle tante storie di emigrazione dall'Italia: nonni calabresi, originari di Taurianova, provincia di Reggio Calabria. I genitori, Antonino e Melissa, crescono in Australia, il bambino non parla una parola di italiano almeno fino al 2022. È lì che gli cambia la vita. Il Pescara Calcio ha due academy in Australia, una a Melbourne e l'altra a Sydney. Da quest'ultima parte una telefonata, un giorno: «Marco, vieni a farti un giro quaggiù. C'è un ragazzo che merita di essere visto». [...] «Penso tra me e me: "Ora faccio tutte queste ore di volo, boh, ne varrà la pena?". Arrivo, mi basta uno sguardo, mi pare un piccolo Pippo Inzaghi. Antonio aveva 13 anni, una struttura fisica fuori dal normale, una fame che si percepiva da ogni minuto passato in campo. Incontro il papà, che mi gela: ha un accordo quasi chiuso con il Betis Siviglia. Non mi arrendo, parlo e lo convinco prima spiegando che al figlio avrebbe fatto bene un percorso graduale di crescita, poi giocando sul sogno di far indossare un giorno la maglia azzurra ad Antonio». [...]

La scorsa estate il d.s. della Roma, Ricky Massara ha investito su di lui un milione, il cartellino dell'allora capitano della Primavera giallorossa, Graziani, e il 20% sulla futura rivendita. [...]

(corsera)